Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Morgen des Ostermontag stellten Polizeibeamte auf der Bundesstraße 2 im Bereich Gera-Cretzschwitz einen verunfallten Pkw Ford Transit, zugelassen im Saalekreis in Sachsen-Anhalt, fest. Ein verantwortlicher Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Erste Ermittlungen ergaben einen Tatverdächtigen, welcher in Betracht kommt den Unfall unter dem Einfluss von Alkohol stehend verursacht zu haben.

Die Polizei sucht Zeugen, welche insbesondere Angaben zum Unfallzeitpunkt und zum Fahrer machen können. Hinweise werden unter Tel. 0365 829-0 entgegengenommen.

