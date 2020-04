Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feierlichkeiten trotz Kontaktverbotes

Altenburg (ots)

Am 11.04.2020 wurde nach Mitteilung bekannt, dass sich mehrere Personen im Rahmen einer Feierlichkeit zusammengefunden haben sollen. Als die Beamten gegen 20:00 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße in Altenburg vor Ort waren, bestätigte sich der Sachverhalt wobei sich insgesamt 8 Personen im Alter von 15 bis 53 Jahren nicht an das bestehende Kontaktverbot hielten. Den nicht wohnungsberechtigten Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Zu selbigen Sachverhalt kamen Polizeibeamte bereits am 10.04.2020 gegen 18:00 Uhr zum Einsatz, da auch hier bekannt wurde, dass sich mehrere Personen zusammengefunden hatten. In der Ortslage Braunshain wurden am Freitag insgesamt 11 Erwachsene sowie 10 Kinder angetroffen. Auch bei diesem Einsatz stellte sich heraus, dass die Angetroffenen nicht zu einem Hausstand gehörten und mussten daraufhin die Heimreise antreten.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell