Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebesgut beim unter Drogen stehenden Verkehrsteilnehmer aufgefunden

Altenburg (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am Freitag wurde gegen 14:15 Uhr ein 33 jähriger Polizeibekannter am Steuer eines VW Passat in der Leipziger Straße in Altenburg festgestellt. Dabei stellte sich heraus, dass der genutzte PKW VW Passat und die daran angebrachten Kennzeichentafeln jeweils nicht zugelassen waren. Erschwerend kommt hinzu, dass der Fahrzeugführer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hat und ein als entwendet gemeldetes E-Bike der Marke Giant im Fahrzeug vorgefunden wurde. Aufgrund des Einflusses von Betäubungsmitteln erfolgte die Durchführung einer Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des E-Bike.(AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell