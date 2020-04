Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit entwendete Fahrrad unterwegs

Altenburg (ots)

Am Donnerstag den 09.04.2020 machte gegen 20:30 Uhr eine Radfahrerin in der Ahonstraße in Altenburg auf sich aufmerksam, als diese bei Erblicken eines Streifenwagens plötzlich flüchtete. Im Rahmen der Nacheile konnte diese einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund zum flüchtenden Verhalten war schnell klar - ihr genutztes Fahrrad stand in Fahnung und wurde schließlich eingezogen. Diese führte dazu, dass die Fahrradführerin wieder zum Fußgänger wurde und nun wegen dem Verdacht der Hehlerei ermittelt wird. (AG)

