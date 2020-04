Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit verletzter Person

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (08.04.2020), gegen 16:00 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst in die Berliner Straße / Straße des Bergmanns aus. Dort kam es zum Auffahrunfall zwischen einem Pkw Skoda (Fahrer 64) und einem Pkw Ford (Fahrerin 19 Jahre). Die 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw Ford war nicht mehr fahrbereit und musste in der Folge abgeschleppt werden. (RK)

