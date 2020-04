Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer schwer verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Mittwoch (08.04.2020), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrradfahrer den Fußweg linksseitig der Dr.-Stemler-Str. in Richtung Bergstraße. An der Kreuzung Greizer Str. konnte er auf Grund eines technischen Defekts nicht bremsen, fuhr über die Greizer Straße und blieb an einem Treppengeländer in der Bergstraße hängen. Daraufhin stürzte er und verletzte sich schwer. Zur weiteren Behandlung musste der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

