Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bier aus Schuppen entwendet

Greiz (ots)

In der Zeit zwischen dem 03.04. und dem 07.04.2020 drangen bislang unbekannte Täter in einen Holzschuppen im Bretmühlenweg ein. Dort entwendeten sie insgesamt 20 Kästen Bier verschiedener Marken. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum unbekannten "Bierdieb" geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

