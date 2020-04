Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Einfluss von BTM unterwegs

Altenburg (ots)

Gößnitz: Weil ein Lkw Volvo auf der B 93 in Schlangenlinien fuhr, wurde das Fahrzeug in der Folge von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell