Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Altenburg (ots)

Am 08.04.2020, gegen 21:05 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Albert-Einstein-Straße. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw Renault hatte die Absicht von der Marstallstraße in die Albert-Einstein-Straße nach rechts abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lkw VW. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

