Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Auseinandersetzung aufgenommen

Altenburg (ots)

Am gestrigen Tag kamen Polizei und Rettungsdienst in der Siegfried-Flack-Straße zum Einsatz, da von dort eine verletzte Person gemeldet wurde. Vor Ort konnte bekannt gemacht werden, dass der Verletzte (20, äthiopisch) nach einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung mit einem 27-jährigen Mann (eritreisch) von diesem mit einem Messer im Rückenbereich verletzt wurde. Nach der Tat flüchtete der Angreifer, so dass umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet wurden, die jedoch bisher erfolglos blieben. Mit einem Rettungswagen wurde der Geschädigte (Lebensgefahr besteht nicht) schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizeistation in Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen, die weiterhin andauern. (KR)

