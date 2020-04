Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ins Lenkrad gegriffen

Greiz (ots)

Zeulenroda: Weil der Bus gestern Abend (07.04.2020) gegen 23:25 Uhr nicht an seiner Wunschhaltestelle in Zeulenroda (Triebeser Straße; Schopperstraße) anhielt begab sich ein 21-jähriger Fahrgast scheinbar wutentbrannt zum Busfahrer. In der Folge beleidigte und bedrohte er diesen mehrfach und griff ihm schließlich während der Fahrt ins Lenkrad. Der Busfahrer musste dagegenhalten, um Schlimmeres zu vermeiden. Dem geschädigten Busfahrer gelang es schließlich die Polizei zu informieren, die vor Ort den 21-Jährigen beruhigen konnte und gegen ihn ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. (KR)

