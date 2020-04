Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Mülltonnenbrände

Gera (ots)

Eine brennende Mülltonne in der Erich-Mühsam-Straße sowie ein brennender Bauschuttcontainer in der Schwarzburgstraße riefen gestern Abend gegen 23:10 Uhr bzw. 23:50 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Seitens der Feuerwehr wurden beide Brände gelöscht. Personenschäden wurden glücklicherweise nicht verzeichnet. Ob die Brände im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zur Brandentstehung geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zuwenden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell