Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz im Skaterpark

Gera (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am gestrigen Abend (07.04.2020), gegen 21:50 Uhr zum Skaterpark in die Otto-Oettel-Straße aus, da von dort der Brand einer Grasfläche gemeldet wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass seitens der Feuerwehr Löschmaßnahmen eingeleitet wurden. Durch das Feuer wurde eine etwa 10x10 Meter große Grasfläche in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum brandgeschehen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 0365 / 829-0 Zeugenhinweise entgegen. (KR)

