Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schriftzug an Lagerhalle gesprüht

Gera (ots)

Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum vom 03.04.2020 - 06.04.2020 die Wand einer Lagerhalle in der Plauenschen Straße mit einem großen Graffiti in Form eines Schriftzuges. Die Täter verursachten hierbei Sachschaden, so dass die Ermittlungen nunmehr eingeleitet wurden. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell