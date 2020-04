Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Kellereinbrüche

Gera (ots)

Münchenbernsdorf: Vier Kellereinbrüche in der Querstraße, in der Waldstraße und im Birkenweg verzeichnete die Geraer Polizei, als sie am gestrigen Tag (06.04.2020) in Münchenbernsdorf zum Einsatz kamen. Dabei stellte sich heraus, dass sich die unbekannten Täter in der Zeit vom 05.04.2020 - 06.04.2020 gewaltsam Zutritt zu den vier Kellerboxen verschafften. Aus zwei aufgebrochenen Kellerabteilen stahlen die Diebe schließlich u.a. Werkzeug, Fahrradzubehör sowie ein Fahrrad und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

