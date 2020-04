Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigter erwischt

Gera (ots)

Dank der Beobachtung eines Zeugen konnten gestern Abend (06.04.2020), gegen Mitternacht zwei Sachbeschädiger festgestellt und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Die beiden 20-jährigen Täter beschädigten zuvor die Außenspiegel von drei in der Wiesestraße in Gera abgestellten Fahrzeugen und rannten anschließend davon. Der Zeuge beobachtete dies und informierte die Geraer Polizei. Im Zuge der Fahndung stellten die Beamten die beiden Täter fest, so dass diese nunmehr mit einer Anzeige rechnen müssen. (KR)

