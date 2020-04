Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Haselbach: Ein Akkuschrauber und eine Kettensäge stahlen unbekannte Täter, als sie im Zeitraum vom 02.04. - 03.04.2020 in den Keller eines Hauses in der Weststraße einbrachen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Einbruch geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die PI Altenburger Land zu wenden.

