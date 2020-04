Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlauben aufgebrochen

Altenburg (ots)

Im Zeitraum vom 02.04. - 03.04.2020 brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Gartenanlage in der Erich-Mäder-Straße ein. Anschließend stahlen die Unbekannten einen Handwagen und fünf Säcke Pflanzerde. Ebenfalls aufgebrochen wurden mehrere Gartenlauben in einer Gartenanlage in der Kauerndorfer Allee. Im Zeitraum vom 02.04. - 04.04.2020 verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu den Häusern. Es wurde nach ersten Erkenntnissen eine Heckenschere entwendet.

Die Altenburger Polizei hat die jeweiligen Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

