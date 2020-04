Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Brand in Herderstraße gesucht

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brand in der Herderstraße vom vergangenen Samstag (04.04.2020) aufgenommen. Demnach verursachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht ein Feuer in der alten Baracke am ehemaligen Güterbahnhof, so dass kurz nach 04:00 Uhr Feuerwehr und Polizei ausrücken mussten. Glücklicherweise wurde keiner verletzt. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kripo Gera nach Zeugen. Haben Sie am Tatort ungewöhnliche bzw. auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum Geschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 oder 0365 / 8234 - 1495 bzw. via E-Mail (kpi-lpc.lpig@polizei.thueringen.de ) an die KPI Gera zu wenden. (RK)

