Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Mülltonnenbrände

Gera (ots)

Am vergangenen Wochenende rückten Feuerwehr und Polizei zu mehreren Mülltonnenbränden aus. So brannten am 04.04.2020 (gegen 01:30) eine blaue Mülltonne in der Egon-Erwin-Kisch-Straße, gegen 02:45 Uhr 5 Mülltonnen in der Erich-Mühsam-Straße, gegen 05:40 Uhr eine schwarze Tonne im Innenhof eines Mehrfamilienhauses und am 05.04.2020, gegen 21:20 Uhr zwei Mülltonnen Am Kieferngraben. Alle Brände wurden seitens der Feuerwehr gelöscht, so dass weder Personen- noch Gebäudeschäden verzeichnet wurden. Inwiefern ein vorsätzliches Entzünden der Tonnen oder ein fahrlässig verursachter Brand vorliegt, ist Gegenstand der nunmehr eingeleiteten Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei. Im Zuge dessen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den jeweiligen Brandentstehungen geben können. Tel. 0365 / 8234-1465 / 0365 / 8234-1495 bzw. via E-Mail (kpi-lpc.lpig@polizei.thueringen.de )

