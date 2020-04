Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen in Schwarzburgstraße

Gera (ots)

Die Kriminalpolizei Gera sucht im Rahmen der Ermittlungen zu einer versuchten Brandstiftung am Freitag (03.04.2020, gegen 22:50 Uhr) in der Schwarzburgstraße Zeugen, welche Hinweise geben können. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein bislang unbekannter Täter im Bereich eines leerstehenden Neubaublockes mit ehemaligem Verkaufsladen auf. Hierbei beschädigte der Unbekannte eine Fensterscheibe und versuchte das Gebäude in der Folge zu entzünden. Aufgrund des schnellen Einschreitens der Feuerwehr konnten zwei Brandstellen gelöscht werden. Zu einem Großbrand kam es glücklicherweise nicht. Haben Sie zum genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zum unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 oder 0365 / 8234 - 1495 bzw. via E-Mail (kpi-lpc.lpig@polizei.thueringen.de ) an die KPI Gera zu wenden. (RK)

