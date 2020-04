Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsdiebstahl in eine Garage - Zeugen gesucht -

Greiz (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 30.03.2020 bis Sonnabend, dem 04.04.2020 wurde in eine Garage, in der Tannendorfstraße, in Greiz eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Garagentor und entwendeten verschiedene Moped-Ersatzteile und ein 26-er Mountainbike (Farbe: grün). Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz, zu wenden. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell