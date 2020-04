Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an einem Pkw - Zeugen gesucht -

Greiz (ots)

In Zeitraum vom Freitag, dem 03.04.2020, 21:30 Uhr bis Freitag, dem 04.04.2020, 06:40 Uhr zerkratzte, ein derzeit noch unbekannter Täter, die linke Fahrzeugseite an einem grauen Pkw BMW 1er-Reihe. Die Eigentümerin hatte ihren Pkw in der Wichmannstraße 12, auf einer Parkfläche vom Kreiskrankenhaus Greiz, geparkt. Der Sachschaden wird mit ca. 2.500,-Euro beziffert. Zeugen werden gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

