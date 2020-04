Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat aufgebrochen

Greiz (ots)

In den Nachtstunden vom Donnerstag, dem 02.04.2020 bis Freitag, dem 03.04.2020 brachen unbekannte Täter den Ausgabeschacht eines Zigarettenautomaten auf. Dieser befindet sich in der Lindenstraße, in Seelingstädt, auf dem Außengelände von Annett`s Imbiss. Die oder der Täter zogen offensichtlich ohne Beute davon. Zeugen werden gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de(TA)

