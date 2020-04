Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: junger Mann ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss gestellt

Greiz (ots)

Am Freitag, dem 03.04.2020, um 19:10 Uhr wurde der Fahrer eines Pkw Opel Corsa in Greiz, Auf der Windhöhe, durch Beamte der PI Greiz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 21-jährige Fahrzeugführer führte den Pkw ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem verlief ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest in Bezug auf Cannabis positiv. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und fertigten die entsprechenden Anzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.(TA)

