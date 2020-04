Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Berauscht mit E-Scooter

Gera (ots)

Am Samstag (04.04.20) gegen 20:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte am Bahnhofsplatz einen 37-Jährigen, welcher mit einem nicht versicherten E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Weiterhin reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Als Elektrokleinstfahrzeuge unterliegen diese Fahrzeuge der Versicherungspflicht und müssen in fahrtüchtigem Zustand geführt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell