Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Werkzeugkisten aufgebrochen

Altenburg (ots)

Mehrere im Bereich einer Baustelle in der Tiefgarage am Roßplan abgestellte Werkzeugkisten vielen unbekannten Tätern zum Opfer. Diese verschafften sich in der Zeit von 01.04.2020 - 02.04.2020 unberechtigt Zugang zur Garage, öffneten in der Folge gewaltsam die Werkzeugkisten und stahlen diverse Werkzeugmaschinen. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern bzw. der Tat geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der Polizei in Altenburg zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell