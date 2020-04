Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gelöschtes Lagerfeuer qualmte noch

Gera (ots)

Eine Zeugin meldete sich gestern Abend (02.04.2020) gegen 18:30 Uhr bei der Polizei und gab an, dass am sog. "Waldtheater" in der Unterhäuser Straße von einem schon gelöschten Lagerfeuer weiterhin starker Rauch aufsteigt. Folglich kamen Polizei und Feuerwehr zum Einsatz. Seitens der Feuerwehr wurde die Gefahrenquelle beseitigt. Zu einem erneuten Ausbrechen eines Feuers kam es nicht. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell