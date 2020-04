Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gewaltsam in Gärten eingedrungen

Gera (ots)

Gera/Collis: Eine Gartenanlage in Gera-Collis geriet scheinbar unbekannten Dieben ins Visier. So drangen diese in der Zeit vom Sonntag (29.03.2020) zu Donnerstag (02.04.2020) in zwei Gartengrundstücke ein und gelangten gewaltsam in die dort aufgestellten Häuser. Dabei verursachten die Täter nicht nur Sachschaden, sondern stahlen schließlich u.a. mehrere Gartengeräte sowie einen Drucker und einen PC. Die Geraer Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (RK)

