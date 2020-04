Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 31-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Gera (ots)

Am gestrigen Tag (31.03.2020) sorgte ein 31-jähriger Mann aus Gera gleich mehrfach für einen Polizeieinsatz. So kamen Beamte wegen des Mannes bereits in den Morgenstunden in Gera-Debschwitz zum Einsatz, da dieser im stark alkoholisierten Zustand randalierte und vorbeifahrende Autos anhalten wollte. Nachdem der 31-Jährige mit knapp 3 Promille in ein Krankenhaus gebracht wurde, ereilte von dort ein neuer Notruf die Geraer Polizei. Der Mann hatte sich während der medizinischen Behandlung losgerissen und wollte davonrennen. Bei seiner Flucht schlug er einer Pflegerin mit der Faust und einem anwesenden Mann mit der flachen Hand ins Gesicht und verletze diese. Die herbeieilenden Beamten stellten den Mann in der Nähe des Krankenhauses. Aufgrund seines aggressiven Zustandes wurde der 31-Jährige letztendlich in die Obhut medizinischen Fachpersonals gegeben. Die polizeilichen Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. (KR)

