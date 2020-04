Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall endet im Krankenhaus

Greiz (ots)

Wildetaube: Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Mittag (31.03.2020), gegen 12:10 Uhr aufgrund eines Unfalles in die Wildetaubener Hauptstraße aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin (43) eines Pkw VW die genannte Straße in Richtung Tschirmaer Straße. Dabei bemerkte sie den dort geparkten Pkw Fiat augenscheinlich zu spät und fuhr ungebremst auf. Die 43-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden nicht unerhebliche Sachschäden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell