Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Fahrbahn abgekommen

Gera (ots)

Kleinsaara: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen aufgrund eines Verkehrsunfalles gestern Abend (30.03.2020), gegen 17:00 Uhr in Kleinsaara zum Einsatz. Kurz zuvor geriet der Fahrer (56) eines Pkw VW in der Ortschaft Kleinsaara aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun bzw. die Mauer eines Grundstückes. Der 56-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Feuerweher musste fortfolgend auslaufende Betriebsstoffe abbinden und das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Seitens der Polizei Gera wurden die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell