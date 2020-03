Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwarzes Quad gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Bad Köstritz: In der Zeit von 29.03.2020 zum 30.03.2020 begaben sich unbekannte Diebe auf ein Privatgrundstück in der Georg-Benda-Straße. In der Folge stahlen sie ein dort abgestelltes schwarzes Quad mit Greizer Kennzeichen und entkamen unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. dem Verbleib des Gefährts geben können, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell