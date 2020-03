Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsätze rund um brennende Mülltonnen

Gera (ots)

Heute Nacht (31.03.2020) mussten Feuerwehr und Polizei gleich zweimal wegen brennender Mülltonnen ausrücken. Gegen 00:25 Uhr brannte in der Jenaer Straße ein Müllcontainer und gegen 02:00 Uhr mussten 3 große und eine kleine Mülltonne in der Vogtlandstraße gelöscht werden. Glücklicherweise kam bei keinem der beiden Geschehnissen Personen zu schaden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung gebe können oder gar auffällige Personenbewegungen im genannten Tatzeitraum bemerkt haben. Zeugenhinweise werden in der KPI Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegengenommen. (RK)

