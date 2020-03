Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw rutscht gegen Verkehrszeichen

Altenburg (ots)

Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 30.03.2020, gegen 06:50 Uhr in der Münsaer Straße. Der 64-jährige Fahrer eines Pkw Ford wollte an der Kreuzung Pappelstraße/ Münsaer Straße nach links in die Münsaer Straße abbiegen. In der Folge verlor der 64-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte von der Fahrbahn und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

