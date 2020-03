Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Eisenbahnwaggons scheitert

Greiz (ots)

Seelingstädt: Unbekannte Täter trieben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen auf dem Bahngelände in der Bahnhofstraße. In der Zeit vom 29.03.2020 zum 30.03.2020 versuchten die Täter gewaltsam in zwei dort abgestellte, ausrangierte Eisenbahnwaggons einzubrechen und verursachten hierbei Sachschaden. Der Einbruch misslang den Tätern allerdings, so dass sie unverrichteter Dinge gehen mussten. Die Greizer Polizei bittet nunmehr Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen auf dem Bahngelände festgestellt haben, sich unter der Tel. 03661 / 6210 zu melden. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell