Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Steine gegen Fahrzeuge geworfen

Greiz (ots)

Weida: Am gestrigen Montag (30.03.2020), gegen 17:10 Uhr, warfen, an der Bundesstraße 175 zwischen Abzweig Neustädter Straße und Hinterm Friedhof, bislang unbekannte Täter mehrere Steine in Richtung fahrender Fahrzeuge. Dabei wurde von einem Pkw VW die Frontscheibe beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

