Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruchsversuch scheiterte

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 26.03.2020 zum 27.03.2020 ihr Unwesen am Dr. Gebler-Platz, indem sie gewaltsam versuchten, in einen verschlossenen Anbau (Container) einer dortigen Schule zu gelangen. Hierbei beschädigten die Unbekannten eine Fensterscheibe. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch nicht ins Innere des Gebäudes, verursachten allerdings Sachschaden. Die Polizei in Greiz hat nunmehr die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210. (KR)

