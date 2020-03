Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand im Garagenkomplex

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Sonntagvormittag (29.03.2020), gegen 10:30 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Rudolf-Breitscheid-Straße, im dortigen Garagenkomplex, zum Einsatz, da ein Zeuge von dort aufsteigenden Qualm bemerkte. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, brannte in einer einzelnen, leerstehenden Garage diverser Müll. Durch die Feuerwehr wurden unverzüglich Löschmaßnahmen eingeleitet. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben oder auffälligen Personenbewegungen in Tatortnähe bemerkt haben. Zeugenhinweise werde unter der Tel. 03447 / 4710 entgegengenommen. (RK)

