Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau verwechselt Gas- und Bremspedal

Altenburg (ots)

Lucka: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 28.03.2020, gegen 15:15 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße auf dem Parkplatz eines Verbrauermarktes. Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw Range Rover wollte ihr Fahrzeug einparken. Dabei verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte in der Folge zuerst mit einem Verkehrsschild und anschließend noch mit einem Baum, die beide beschädigt wurden. Die Fahrzeugführerin selbst wurde bei den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Polizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell