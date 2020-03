Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu unbekannten Täter

Gera (ots)

Ein 32-jähriger Mann wurde am Sonntag (29.03.2020, gegen 00:15 Uhr) Opfer eines Körperverletzungsdeliktes. Nach Auskunft des Geschädigten befand sich dieser mit Freunden in der Ruckdeschelstraße (Bereich Fußgängerbrücke zur Vogtlandstraße), als sich ihm ein unbekannter Täter von hinten näherte und aus noch ungeklärter Ursache auf ihn einschlug. Anschließend schubste der Unbekannte den 32-Jährigen, so dass dieser einen Abhang hinunterfiel. Bei dem Sturz verletzte sich der Geschädigte. Zudem wurden sowohl die Brille als auch das Handy des 32-Jährigen beschädigt. Der unbekannte Angreifer flüchtete im Anschluss über die Brücke in Richtung Vogtlandstraße und konnte trotz Fahndung nicht festgestellt werden. Ein Rettungswagen brachten den Geschädigten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Körperverletzung wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Angreifer geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei z melden. (RK)

