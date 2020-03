Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Mal Ödlandbrand in Maler-Fischer-Straße

Gera (ots)

Sowohl am Freitag (27.03.2020, gegen 20:50 Uhr) als auch am Samstag (28.03.2020, gegen 21:20 Uhr) rückten Feuerwehr und Polizei zum Skaterpark in der Maler-Fischer-Straße aus, da dort jeweils eine kleinere Ödlandfläche brannte. Zuvor meldeten sich Anwohner, dass mehrere Jugendliche im Bereich des Skaterparkes beobachtet wurden, die jedoch vor Eintreffen der Polizei flüchteten. Die Feuerwehr löschte die beiden Brände. Glücklicherweise wurden weder Personen, noch bedeutende Güter ge- bzw. beschädigt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu den Bränden aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den im Skaterpark anwesenden Personen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell