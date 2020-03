Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizei Gera sucht Zeugen zu Einbruch

Gera (ots)

Ronneburg: Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 18.03.2020 - 21.03.2020 gewaltsam die ehemalige Wäscherei in der Martin-Luther-Straße ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und drangen fortfolgend in eine ebenfalls im Haus befindliche Wohnung ein. Ob die Täter aus dem Haus etwas stahlen, ist derzeit unbekannt. Allerdings verursachten sie Sachschaden an zwei Türen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell