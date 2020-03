Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frage nach Zigarette zieht Körperverletzung nach sich

Gera (ots)

Freitagabend (27.03.2020), gegen 22:25 Uhr kamen Polizeibeamte an einer Straßenbahnhaltestelle in der Wiesestraße zum Einsatz und leiteten in der Folge ein Ermittlungsverfahren gegen einen 18-jährigen sowie einen 25-jährigen Mann ein. Zuvor kam es zwischen die beiden alkoholisierten Männer in der Straßenbahn zur Auseinandersetzung, nachdem der 25-Jährige dem 18-Jährigen auf Nachfrage keine Zigarette aushändigte. Die Ermittlungen seitens der Geraer Polizei wurden aufgenommen. (RK)

