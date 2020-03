Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ungeklärter Brand in Mohlsdorf

Greiz (ots)

Am 28.03.2020 erhielt die Polizeiinspektion Greiz über die Rettungsleitstelle Gera die Information, dass es in einen Garten in Mohlsdorf zu einen unkontrollierten Brand gekommen ist. Als die Polizei vor Ort eintraf, liefen bereits die Löscharbeiten der Feuerwehr. Laut Aussagen des Wehrführers standen ca. 10 Quadratmeter Grünschnitt in Flammen. Durch die Polizei wurden die Anwohner zur Brandursache befragt, allerdings konnten diese keine Erklärung für die Brandursache finden. Durch das Feuer entstand kein Sachschaden. Eine Anzeige gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Brandstiftung wird gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell