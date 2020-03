Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an LKW - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

In der Zeit von Dienstag, 24.03.2020, 17:00 Uhr - Mittwoch, 25.03.2020, 13:00 Uhr wurde auf dem Gelände der Baustelle am Strandbad in Zeulenroda vier Reifen eines LKW mit Kranaufbau zerstochen. Für die Tat bedienten sich die unbekannten Täter augenscheinlich eines Messers. Hinweise auf die Täter liegen der Polizei aktuell nicht vor. Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

