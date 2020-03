Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kontaktbeschränkungen weitgehend beachtet, dennoch Verstöße festgestellt,bei Kontrolle Widerstand geleistet

Gera (ots)

Bei Prüfungen und Kontrolltätigkeiten im Rahmen der Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde festgestellt, dass sich die Geraer Bevölkerung und die Bewohner der umliegenden Städte und Gemeinden überwiegend an die Festlegungen halten und sich lediglich allein, zu zweit oder im Kreise von Personen aus demeigenen Haushalt bewegen oder aufhalten.

Leider mussten dennoch mehrere Verstöße gegen die Verordnung, insbesondere Zusammenkünfte von bis zu 20 jungen Leuten und Trinkgelage mehrerer Personen - auch im mittleren Alter - im Freien, festgestellt werden. Alle angetroffenen Personen erwartet nun eine empfindliche Strafe wegen Verstößen nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Ansammlungen wurden aufgelöst.

Im Rahmen solch einer Kontrolle durch den Fachdienst Ordnungsangelegenheiten der Stadt Gera am Samstag gegen 17:45 Uhr wurden auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hermann-Drechsler-Str. mehrere alkoholisierte Personen, welche entgegen der Vorschriften ein gemeinsames Trinkgelage abhielten, festgestellt und kontrolliert. Bei den Maßnahmen beleidigte ein 32-jähriger Amts bekannter Mann daraufhin die Mitarbeiter des Amtes, bedrohte diese und stieß schließlich einen der Mitarbeiter mit Gewalt von sich weg. Die Polizei musste hinzugerufen werden.

Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Widerstandes, Beleidigung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Da der Störenfried bereits gegen 19:50 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Gutenbergstraße wiederum 2 Männer ohne Grund angriff, diese schlug und trat, wurde er in nach erneutem Polizeieinsatz in Unterbindungsgewahrsam genommen. Er konnte fortfolgend seinen Rausch im Gewahrsam ausschlafen.

Eine weitere Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gefertigt.

