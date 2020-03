Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallgeschädigten und Zeugen zur Unfallflucht gesucht

Gera (ots)

Die Ermittlungen gegen eine 46-jährige Skoda-Fahrerin hat seit gestern (26.03.2020) die Geraer Polizei aufgenommen. Demnach wurde bekannt, dass die Frau in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr auf dem Supermarktparkplatz (Netto) in der Berliner Straße/Siemensstraße beim Rangieren gegen einen dort geparkten Pkw fuhr. Anschließend entfernte sich die 46-Jährige, ohne ihren Pflichten nach einem Unfall nachzukommen. Ein Zeuge informierte fortfolgend die Polizei zum Unfallgeschehen. Die Beamten stellten bei der im Nachgang angetroffenen Skoda-Fahrerin fest, dass diese erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, so dass gegen sie nunmehr ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Ermittlungen zum geschädigten Pkw auf dem Supermarktparkplatz verliefen bis dato erfolglos. Im Rahmen der Unfallermittlungen werden nunmehr Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Zudem sucht die Polizei den Geschädigten der Unfallflucht. Es könnte sich hierbei um ein silbernes Fahrzeug handelt. Der Geschädigte sowie weitere Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.(RK)

