Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Industriestraße

Gera (ots)

Gestern Nachmittag (26.03.2020), gegen 14:45 Uhr, kamen mehrere Polizeistreifen in einem Baumarkt in der Industriestraße in Gera zum Einsatz. Es stellte sich heraus, dass ein Kunde (30) die im Markt vorgeschriebenen Sicherheitsregeln zum Schutze einer Infektion ignorierte, so dass er folglich vom vor Ort befindlichen Wachschutz auf die Nutzung eines Einkaufswagens hingewiesen wurde. Da der Kunde der Aufforderung weiterhin nicht nachkam, wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen, was zum verbalen Disput zwischen den beiden Männern führte. Während des Streites stieß der Kunde den Mitarbeiter des Wachschutzes schließlich so beiseite, dass dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der 30-jährige Kunde mit seinem Auto, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er muss nunmehr mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. (RK)

