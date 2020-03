Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Am 24.03.2020 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr wurde durch unbekannte Täter eine Hauswand in der Albert-Einstein-Straße mit undefinierbaren Schriftzügen und Zeichen in der Größe 1,04 m x 2,25m und 0,75m - 0,25m beschmiert. Die Ermittlungen hierzu wurden folglich aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Altenburger Land, unter der Tel. 03447/ 471-0, zu melden.

